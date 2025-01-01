Kayseri\'de Uyuşturucu Operasyonları: 49 Tutuklama

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Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından aralık ayında düzenlenen 93 farklı uyuşturucu operasyonunda hakkında işlem yapılan 225 kişiden 49'u tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralık ayında 93 farklı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda; 3 kg 706 gram narkotik madde, 12 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 225 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, bu şahıslardan 49'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri Emniyeti'nin halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı yürüttükleri mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi. - KAYSERİ