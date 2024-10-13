Kayseri\'de Yan Bakma Kavgasında Genç Bıçaklanarak Öldürüldü

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 20 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22) bıçaklandı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Polis ekipleri, olaya karışan S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20) Ö.F.K. (21) ve N.B.Y.'yi (20) düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.E.Ü. (18), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ