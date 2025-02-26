Kazada şehit olan polis memuru memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Kazada şehit olan polis memuru memleketine uğurlandı

Kazada şehit olan polis memuru memleketine uğurlandı

Kazada şehit olan polis memuru memleketine uğurlandı Konya'da polis aracı ile tırın çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Onur Şirin'in cenazesi, Konya Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Isparta'ya gönderildi.

26.02.2025 19:32
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Kazada şehit olan polis memuru memleketine uğurlandı

KONYA - Konya'da polis aracı ile tırın çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Onur Şirin'in cenazesi, Konya Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Isparta'ya gönderildi.

Konya'da, dün 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi Saadet Caddesi kavşağında tır ile polis aracının çarpışması sonucu polis memuru Onur Şirin şehit olurken, polis memurları Oğuz Demirkır ve Hüseyin Sağlam ise yaralandı. Kazada şehit olan Onur Şirin için Konya İl Emniyet Müdürlüğünde uğurlama töreni düzenlendi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Dualar edilip helallik alındıktan sonra şehidin naaşı arkadaşlarının omuzlarında cenaze nakil aracına taşındı.

"Onur kardeşimizle ne kadar gurur duysanız azdır"

Törende Konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, "Görevini ifa ettiği sırada geçirdiği trafik kazasında şehadete eren kardeşimiz Onur Şirin'in uğurlanması vesilesiyle buradayız. Bu kazada maalesef 2 polis kardeşimiz de yaralandı. O kardeşlerimizin de tedavileri hastanemizde devam ediyor. Aziz şehidimize Allah rahmet dilerken hastanede tedavi gören kardeşlerimize de Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Aziz şehidimizin kıymetli ailesi, Onur kardeşimizle ne kadar gurur duysanız azdır. Sizlere şehit ailesi olmak gibi bir unvan bırakıp gitti. Diğer taraftan da bu alemden diğer aleme göç ederken sizleri milletimize, devletimize emanet etti. Sizler bundan böyle milletimize emanetsiniz. Bizler her daim sizlerin yanında olacağız. Bütün vatandaşlarımız bilsin ki Onur kardeşimizin bıraktığı bayrağı bu kahraman emniyet teşkilatı bıraktığı yerden devralacak aynı azim ve kararlılıkla vatandaşlarımızın huzur ve birliği için görev yapmaya devam edecekler" dedi.

"Türk Polis Teşkilatımız kardeşimizin ailesinin yanında olacak"

Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de, "Bugün burada tarifsiz bir acıyı paylaşmak kahraman bir evladımızı sonsuzluğa uğurlamak için toplandık. Türk Polis Teşkilatı olarak vatan, bayrak, mukaddes değerler uğruna canımız pahasına görev yapıyoruz. Ne yazık ki dün vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev başında meslektaşımız, kardeşimiz Onur Şirin'i tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Türk Polis Teşkilatımız kardeşimizin ailesinin yanında olacak. Ailesini asla yalnız bırakmayacak. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve meslektaşlarımıza sabır diliyorum" diye konuştu.

Düzenlenen törenin ardından şehit polis memuru Onur Şirin'in cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Isparta'ya gönderildi. Törene, şehit polisin eşi Beray Şirin, kızı Gülce Şirin, annesi Neriman Şirin, babası Alpaslan Şirin, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yakınları, protokol mensupları ile şehit polisin mesai arkadaşları katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kazada şehit olan polis memuru memleketine uğurlandı - Son Dakika


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