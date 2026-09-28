Keçiören'de 1,5 yıllık altyapı çalışması apartmanları kanalizasyon suyuyla doldurdu - Son Dakika
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Keçiören'de 1,5 yıllık altyapı çalışması apartmanları kanalizasyon suyuyla doldurdu

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Keçiören\'de 1,5 yıllık altyapı çalışması apartmanları kanalizasyon suyuyla doldurdu
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Keçiören'de 1,5 yıldır süren altyapı çalışması, gece yağışı sonrası kanalizasyon taşkınına yol açtı. Gülgün Sokak'ta apartmanları su basarken mahalleli, doğal gaz kesintisi ve araçların çukurlara düştüğünü öne sürüp ABB ile ASKİ'den çözüm istedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaklaşık 1,5 yıldır devam eden altyapı çalışmalarıyla ilgili mahalle sakinleri, kanalizasyon taşkınları ve doğal gaz kesintileri yaşandığını belirterek, çalışmaların bir an önce tamamlanması için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den çözüm beklediklerini bildirdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, altyapı çalışmaları nedeniyle daha önce de mağduriyet yaşadıklarını belirten Basınevleri ve Çiçekli Mahallesi sakinlerinin yeni bir sorunla karşı karşıya kalmasına neden oldu. Gülgün Sokak'ta kanalizasyon sularının apartmanlara taşmasıyla, giriş katlarını su basan vatandaşlar kirli suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden altyapı çalışmalarından şikayet eden mahalle sakinleri, son yağışla birlikte kanalizasyon sularının taşması, bazı araçların çukurlara düşmesi ve doğal gaz kesintileri yaşandığını öne sürdü. Vatandaşlar, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'ye çağrıda bulundu.

"Dairelerin içerisini neredeyse yarım metreye yakın su bastı"

Su basan binalardan birinin yöneticisi olduğunu belirten Ömer, "Gece saat 01.00 gibi aşırı yağmurdan dolayı, bitmeyen çalışma sebebiyle binayı lağım dediğimiz kanal suyu bastı. Dairelerin içerisini neredeyse yarım metreye yakın su bastı. Bina sakinleri olarak gece su itmeyle uğraştık. Motor koyduk. Asansörümüz çalışmıyor, asansör kuyusunu boşaltıyoruz. Daireler vahim durumda. Daire kapısına sel gibi gelmiş çamur" ifadelerini kullandı.

"Biz üst işveren olarak Belediye'nin, ASKİ'nin sesini bekliyoruz"

Telefonla iletişime geçtiklerini, şikayet hattına mesaj bıraktıklarını söyleyen Ömer, "Bize 'bir tane müteahhit firmaya yönlendirdiklerini, onların ilgilendiğini söylüyorlar' ama biz üst işveren olarak Belediye'nin, ASKİ'nin sesini bekliyoruz. ASKİ daha yeni geliyor. 3-4 aydır bu dubalar binanın önünde bu şekil duruyor. Ben ilk defa böyle bir sistem gördüm. Gelip malzemeyi yıktılar, sonrasında çalışma yok. Kepçesi yok desek kepçesi var. Kamyonları yok desek kamyonları var. Bütün imkanlar varken burası niye bekliyor ben anlamadım. Biz kiminle görüşeceğiz, Belediye Başkanı'yla mı görüşeceğiz? Daha üst makamlarla mı görüşeceğiz? Şu an bizim karşımızda muhatap yok. Yüzde 1'le başladılar, yüzde 2, yüzde 3 bitirip işin içinden çıkalım mantığı yok. Yavaş yavaş ilerliyorlar" dedi.

"Akşam ASKİ'yi arıyoruz, sadece bir adam geliyor"

Su basan apartmanlardan birine Ocak ayında taşındığını ve o günden beri bu gibi sorunlar yaşadıklarını ifade eden apartman sakini Mustafa Cengiz, "Rögarı tıkamışlar. Binanın içine su geldi. Diz kapağıma gelmesine dört parmak falan vardı. Gece 12.00'de başladık, sabah 04.30'du bittiğinde. Ben sabah 05.00'te işe gidiyorum. Dün sabah 05.00'te kalktım. Biz mağduruz. Akşam ASKİ'yi arıyoruz, sadece bir adam geliyor. Keçiören'de bir adam geliyor. Adam da başka yerden gelmiş. Adam ikinciye geldiğinde 'abi ben burada durayım' artık dedi. Su öyle bir yükseliyor ki, ikinciye daha çok yükseldi. Ben karakola şikayet etmeye gittim. O ara iyice yükselmiş" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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