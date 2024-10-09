Kedi İtme İddiası: 3 Yıl Hapis Talebi

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Kediyi 5. kattan aşağı iterek yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sınıf gözetmenine 3 yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta sınıf gözetmeni olarak görev yaptığı okulda, okulca sahiplenilen kediyi 5. katta bulunan sınıfın penceresinden aşağı iterek yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sınıf gözetmeninin 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Beşiktaş'ta 23 Mart 2024'te sınıf gözetmeni olarak görev yaptığı okulda, okulca sahiplenilen kediyi 5. katta bulunan sınıfın penceresinden aşağı iterek yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sınıf gözetmeni Ferhat A.'nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ferhat A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Kedinin düşme ve bağırma sesini duyduk"

Olay sırasında sınıfta bulunduğunu söyleyen M.Ç. tanık olarak dinlendi. Tanık ifadesinde, "Olay günü beş numaralı sınıfta İELTS sınavı için bulunuyordum. Sınavımız İngilizce dinleme sınavıydı. Ayağı kalkmamız sınav süresince yasaktı. Ancak sınıfta bulunan gözetmen kalkıp kağıtlarımızı kontrol edebiliyordu. Sınav sırasında cam ve kapılar açıktı. Sınıfta kedinin cama doğru yürüdüğünü gördüm. Kedinin nereden girdiğini tam olarak görmedim. Kedi sınıfa girer girmez sanık kediyi alıp cama iter gibi bıraktı. Daha sonra biz kedinin düşme ve bağırma sesini duyduk. Bu sırada sanık bize 'ben kediye bir şey olmadı, ben yürürken gördüm' dedi. Ben sanık kediyi cam kenarına bırakırken ittiğini gördüm. Bizim sınava girdiğimiz sınıfın pencere dış kısmında kolonlar bulunduğundan kedinin yürümesi mümkün değildi. Dışarıda kedinin durabileceği bir alan vardı ancak yürüyebileceği bir alan yoktu" dedi.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay günü sanık Ferhat A.'nın sınıf gözetmeni olarak görev yaptığı okulda, okulca sahiplenilen ve olay sırasında sınıf penceresinin önünde bulunan kediyi camdan aşağı ittiğini, yüksekten düşen kedinin ise yaralandığını anlattı.

Kedinin camdan aşağı düşebileceğini ön gördüğü belirtildi

Açıklanan mütalaada, kedinin vücudunda iç kanama ve kemik kırığı meydana geldiği, her ne kadar sanık kediyi camdan bıraktığını ve düşebileceği bir durumun olmadığını söylese de camın önüne kediyi koyması durumunda kedinin camdan aşağı düşebileceğini ön gördüğü aktarıldı.

3 yıla kadar hapis talebi

Mütalaada, sanık Ferhat A.'nın 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"Ben kesinlikle kediyi itmedim, camın kenarına bıraktım"

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ferhat A., "Bana edilmedik küfür, hakaret kalmadı. Asla işlemediğim bir suçtan hapiste yattım. Yaklaşık yedi aydır psikolojik baskı ve tehditlere maruz kalıyorum. Değil bir kediyi, bu zamana kadar hiçbir canlıya zarar vermedim. Tüm aileme küfür edildi. Her yerden tehdit ediliyorum. Ne dışarı çıkabiliyorum, ne nefes alabiliyorum. Sosyal hayatım tamamen bitti. Aleyhe hususları kabul etmiyorum. Sınav esnasında kapı kilitliydi. Kedi, camdan içeri girdi. Benim kediyi tekrar bıraktığım yer kedinin yürüyüp, manevra yapabileceği, alandı. Ben kesinlikle kediyi itmedim, camın kenarına bıraktım. Olay sırasında tanığın sırtı cama dönüktü olay anını görmesinin imkanı yoktur" ifadelerini kullandı. Duruşmada taraf avukatları, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.