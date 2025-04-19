Kediyi Kurtarma Operasyonu Kamerada

Güngören'de boşluğa düşen kedi yavrusu duvar kırılarak kurtarıldı

Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonu kamerada

İSTANBUL - İstanbul Güngören'de bulunan bir alış veriş merkezi içerisindeki boşluğa düşen yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Güngören'de bulunan TSK Mehmetçik Vakfı Güngören Park AVM içerisinde meydana geldi. Alışveriş merkezi içerisindeki güvenlik görevlisi bir iş yerinin duvarından kedi sesi geldiğini fark etti. Güvenlik görevlisi durumu AVM yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelenler kurtarma çalışması başlattı. Daha sonra olay yerine gelen bir kişi elindeki çekiçle duvarı kırmaya başladı. Dakikalar süren çalışmalar sonrası yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Renkli görüntülerin oluştuğu kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.