Keşan'da 150 Bin TL Değerinde Bilgisayar ve 53 Bin TL Değerinde Güneş Gözlüğü Çalan Şüpheli Yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, araçtan 150 bin TL'lik bilgisayar, 53 bin TL'lik 3 adet güneş gözlüğü çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Yapıncak Sokak'ta bir araçtan, 150 bin TL değerinde laptop ve 53 bin TL değerinde 4 adet güneş gözlüğü çalınması olayıyla ilgili araştırma yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.O'yu yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE