Keşan\'da Çocuk Balkonundan Düştü

Edirne'nin Keşan ilçesinde 15 Mart'ta 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi'nde 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 14 yaşındaki Çınar Kaya, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen ve 8 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Yekta Baydar Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çınar Kaya hayatını kaybetti. - EDİRNE