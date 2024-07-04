Keşan'da Husumetliyle Karşılaşan Şüpheli Tutuklandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde caddede karşılaştığı husumetlisini tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, S.U. isimli kişi, aralarında husumet bulunan E.D. ile Kurtuluş Caddesi'nde karşılaştı. S.U. tabanca ile E.D.'ye ateş açtı. E.D. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, S.U. ise Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. S.U.'nun üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 19 mermi ve bıçak ele geçirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.D.'ye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar ve polis tarafından yapıldı. E.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE