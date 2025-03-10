Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, şüphelendikleri H.K.'nın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre; Alparslan Türkeş Meydanı'nda durumundan şüphelendikleri H.K.'yı durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Keşan'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?