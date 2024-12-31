Keşan\'da Sentetik Ecza Operasyonu

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan H.U.'nun üzerinden 15 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurdukları H.U.'nun üst aramasını yaptı. Yapılan aramada, üzerinden 15 adet sentetik ecza ele geçirilen şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE