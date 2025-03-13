Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin durdurduğu şüphelinin üzerinde 11 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Fidan Sokak'ta durumundan şüphelendikleri T.B.'yi durdurdu. T.B.'nin üst aramasında 11 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Keşan'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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