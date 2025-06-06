Kiev\'de Rus Saldırısı: 3 Ölü, 49 Yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlediği saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 49 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde yoğun saldırılar düzenliyor. Sabah erken saatlerde ülke genelinde düzenlenen saldırılarda can kayıpları yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev'deki Rus saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 kişinin de yaralandığını belirtti.

"Yaralı sayısı artabilir"

Zelenskiy, hayatını kaybedenlerin tamamının Ukrayna Devlet Acil Servisi çalışanları olduğunu açıklarken, ülke genelindeki saldırılarda 400'den fazla İHA ve 40'tan fazla füzenin kullanıldığını ifade etti. Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı sayısının artabileceğini söyledi.

Ternopil'de 11 yaralı

Kiev'in yanı sıra hava saldırılarının hedefinde olan Ternopil bölgesinde de 11 kişi yaralandı. Çok sayıda konut ve okulun yanı sıra bir devlet kurumu hasar gördü.

Lutsk kentinde ise 15 İHA ve 6 füze ile gerçekleştirilen saldırılarda 5 kişi yaralandı. - KİEV