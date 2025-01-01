Kiev'e İHA Saldırısında 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Kiev'e İHA Saldırısında 1 Ölü, 6 Yaralı

Kiev\'e İHA Saldırısında 1 Ölü, 6 Yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Saldırıda bir apartmanın iki katı yıkıldı ve birçok araç zarar gördü.

01.01.2025 13:36  Güncelleme: 13:43
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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişiyi yaralandı.

Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı İHA saldırıları devam ediyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği İHA saldırısında bir kadının hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralılardan 4'ünün olay yerinde tedavi edildiğini, 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını ifade eden Klitschko saldırıda bir apartmanın iki katının kısmen yıkıldığını belirtti. Rusya'nın saldırıları nedeniyle çok sayıda araç da kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna Ulusal Bankası, etkisiz hale getirilen bir İHA'nın düşmesi sonucu binanın hasar gördüğünü bildirdi. Ukrayna ordusu, gece boyunca Rusya'ya ait 111 insansız hava aracından 63'ünün düşürüldüğünü açıkladı. - KİEV

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Ekonomi, 3-sayfa, Dünya, Rusya, kiev, Son Dakika

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