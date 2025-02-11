Kilitli Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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Kilitli Kedi Kurtarıldı

Kilitli Kedi Kurtarıldı

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda araçta unutulan kedi, polis tarafından kurtarıldı.

11.02.2025 08:20
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Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, araç içerisinde kilitli bırakılan kedi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün Ankara Esenboğa Havalimanı kapalı otoparkında araç içerisinde bir kedinin kilitli bırakıldığına dair gelen ihbar üzerine araç başına giden Esenboğa Havalimanında görevli polis ekibi, araç sahibine ulaşmak için çalışmalara başladı.

Sahibinin kedisini araç içerisinde bırakarak yurt dışına seyahat ettiği ve aramalar esnasında yurt dışında olduğu tespit edildi. Vatandaşların duyarlı davranışı, görevli polis memurlarının özverili çalışması sonucu sahibi tarafından araç içerisinde kilitli bırakılan kedi polis tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrolü için veterinere götürüldü. Olaya ilişkin kedinin sahibi hakkında 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanununa muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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