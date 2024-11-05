Kimsesiz Bebek Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kimsesiz Bebek Defnedildi

Geniş Video İzle

Sivas'ta parçalanmış halde bulunan bebek, 'Melek bebek kimsesiz' yazısıyla defnedildi.

05.11.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mezarına "Melek bebek kimsesiz" yazıldı...Parçalanmış halde bulunan bebek defnedildi

Sivas'ta vatandaşlar tarafından parçalanmış halde bulunan bebek, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından bebek mezarlığına defnedildi

-Anne ve babası bilinmeyen isimsiz bebeğin isim tahtasına, "Melek bebek kimsesiz" yazıldı

SİVAS -Sivas'ta vatandaşlar tarafından parçalanmış halde bulunan bebek, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından bebek mezarlığına defnedildi. İsimsiz bebeğin mezar tahtasına "Melek bebek kimsesiz" yazıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kılavuz Mahallesi'nde boş bir arazide vatandaşlar tarafından parçalanmış halde bebek cesedi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan bebek, Emniyet personeli ve mezarlıklar müdürlüğü personeli tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan bebek mezarlığına defnedildi. Defnedilen bebeğin mezar tahtasında "Melek bebek kimsesiz" yazması yürekleri dağladı.

Çevredeki güvenlik kameraları tek tek izleniyor

Öte yandan yapılan incelemelerde bebeğin cenin olmadığı, yeni doğan olduğu ortaya çıktı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun şekilde bebeği sokağa atanları arıyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Otopsi, Yaşam, Polis, Bebek, Sivas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kimsesiz Bebek Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:46 İmamoğlu’ndan ’’Siyasetini tasvip etmiyorum’’ diyen Bahçeli’ye jet yanıt İmamoğlu'ndan ''Siyasetini tasvip etmiyorum'' diyen Bahçeli'ye jet yanıt
11:19 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
18:06 Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş Jose Mourinho, servet değerinde teklifi elinin tersiyle itmiş
18:04 İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen’in son röportajı İşte silahlı saldırıda can veren belediye başkanı Hilmi Şen'in son röportajı
17:20 Milli futbolcu, devre arasında Liverpool’a gidiyor Milli futbolcu, devre arasında Liverpool'a gidiyor
17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:12 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti 60 yolcu taşıyan otobüs, 60 metrelik vadiye yuvarlandı: 36 kişi hayatını kaybetti
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den ’’faiz’’ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den ''faiz'' çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
17:00 Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi başladı
16:48 Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart Belediyenin ihalesinde tepki çeken şart
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 13:09:21. #1.12#
SON DAKİKA: Kimsesiz Bebek Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.