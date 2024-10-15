Kırıkkale\'de Cinayet: Kadın Tabanca ile Öldürüldü

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Kırıkkale'de kaybolduktan 19 gün sonra barajda cesedi bulunan 47 yaşındaki kadının, aile içindeki alacak verecek meselesi sebebiyle tabancayla öldürüldükten sonra bordür taşına bağlanarak köprüden atıldığı ortaya çıktı. Cinayetle ilgili olarak kadının iki kardeşi, sevgilisi, yeğeni ve bir akrabası tutuklandı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 25 Eylül'de kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni, iki gün önce Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından Kapulukaya Barajı'nda bulundu. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Yalçıner'in, tabancayla öldürüldükten sonra tel ve brandaya sarılarak bordür taşıyla Köprü köy yakınındaki köprüden atıldığı tespit edildi.

Yalçıner'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Yalçıner'in aile içindeki alacak verecek meselesi sebebiyle mahkemelik olduğu ve davanın son aşamaya geldiği öğrenildi.

Eşinden ayrı yaşayan Yalçıner'in kardeşleri Ş.G. ve Y.G., sevgilisi olduğu iddia edilen D.U., akrabası K.U. ve yeğeni D.G., cinayet olayıyla ilgili oldukları gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE