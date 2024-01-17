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Kırıkkale'de sahte tarihi eser operasyonu: İçinde Hz. İsa'nın çarmığa gerilmiş haç figürü bulunan deri kitap sahte çıktı - Son Dakika
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Kırıkkale'de sahte tarihi eser operasyonu: İçinde Hz. İsa'nın çarmığa gerilmiş haç figürü bulunan deri kitap sahte çıktı

Kırıkkale'de yapılan operasyonda, 2 kardeşin satmaya çalıştığı tarihi eser niteliği taşıyan deri kitabın sahte olduğu ortaya çıktı. Kitapta Hz. İsa'nın çarmığa gerilmiş haç figürü ve insan figürleri bulunuyordu. Ağabey ve kardeş gözaltına alındı, kitap incelemeye alındı.

Kırıkkale\'de sahte tarihi eser operasyonu: İçinde Hz. İsa\'nın çarmığa gerilmiş haç figürü bulunan deri kitap sahte çıktı
17.01.2024 - 14:46,
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Kırıkkale'de 2 kardeşin tarihi eser diye satmaya çalıştıkları, içinde Hz. İsa'nın çarmığa gerilmiş haç figürü ile insan figürlerinin olduğu deri kitabın sahte olduğu ortaya çıktı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına ve elinde sahte eser bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. 28 Aralık 2023 tarihinde Y.O. ile kardeşi İ.O.'nun şehir merkezindeki bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen deriden yapılan kitap ve gümüş tepsi ele geçirildi. Ağabey ve kardeş gözaltına alındı. Kapağında Hz. İsa'nın çarmığa gerilmiş haç figürü ile sayfalarında da insan figürlerinin olduğu ve Hristiyanlık dini ile ilgili bilgiler içeren 14 sayfalık kitap muhafaza altına alındı. Emniyette yapılan işlemlerin ardından kitap, polis nezaretinde Ankara Etnografya Müzesi'ne götürülerek incelemeye alındı. Uzmanlarca yapılan incelemelerde kitabın sahte olduğu tespit edildi. İnsan ve hayvan figürlerinin yer aldığı gümüş tepsinin ise incelemesi sürüyor.

Öte yandan Cumhuriyet Savcılığınca ağabey ve kardeş hakkında başlatılan adli işlem sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet, Kırıkkale, Ankara, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de sahte tarihi eser operasyonu: İçinde Hz. İsa'nın çarmığa gerilmiş haç figürü bulunan deri kitap sahte çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de sahte tarihi eser operasyonu: İçinde Hz. İsa'nın çarmığa gerilmiş haç figürü bulunan deri kitap sahte çıktı - Son Dakika
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