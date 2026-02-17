Kırıkkale'de Silahlı Kavga Davasında İki Sanık Tutuklandı - Son Dakika
Kırıkkale'de Silahlı Kavga Davasında İki Sanık Tutuklandı

17.02.2026 02:26
Kırıkkale'deki silahlı kavga davasında, 2 sanığın daha tutuklanması karar verildi. Duruşma ertelendi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, silahlı kavgada hayatını kaybeden bir kişinin ölümüne ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, 2 sanığın daha tutuklanmasına karar verdi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktul Arap Sefa Türe'nin yakınları, tutuklu sanıklar T.O.D., A.D. ve İ.D. ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan İ.D., olay sırasında maktulün babasının kendi babasının üzerine atladığını iddia ederek silah sesi duyduğunu söyledi. Yaralanan şahısları görmediğini öne süren İ.D., yaralı U.O.'yu hastaneye götürdüğünü ve iki gün sonra da teslim olduğunu ifade etti.

Tutuklu sanık A.D. ise kendisine saldırdıklarını iddia ettiği S.S. ve Ö.F.S.'ye tabancayla ateş ettiğini belirterek toplam 6 el ateş ettiğini, ancak kaçının isabet ettiğini bilmediğini söyledi. Olay sonrası yaralılara müdahale ettiklerini ve ambulans çağırdıklarını ifade eden A.D., kendisinin de şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Sanık savunmalarının ardından Cumhuriyet savcısı ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar S.S. ile Ö.F.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. Heyet, olay yerinde 6 Mart'ta keşif yapılmasına hükmederek duruşmayı 23 Mart gününe erteledi.

Olayın geçmişi

14 Mayıs 2025'te Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi 265. Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada tabancayla vurulan Arap Sefa Türe olay yerinde hayatını kaybetmiş, silah ve bıçakla yaralanan U.O., Ö.F.S. ve S.S. hastanelere kaldırılmıştı.

Olayın ardından 11 şüpheli gözaltına alınmış, T.O.D., A.D., U.O. ve İ.D. tutuklanmış, U.O. daha sonra tahliye edilmişti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, 3. Sayfa, Cinayet, Kavga, Son Dakika

