Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 544 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 544 Hap Ele Geçirildi

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 544 Hap Ele Geçirildi
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Yahşihan'da jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına alarak 544 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 544 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, Yahşihan ilçesinde O.B. (28), H.C.A. (21) ve K.E.C.'nin (20) uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. K.E.C.'nin üzerinde yapılan aramada 8 sentetik ecza hap ele geçirildi. O.B.'nin evinde gerçekleştirilen adli aramada ise 536 sentetik ecza hap bulundu. Operasyonda toplam 544 sentetik ecza hapa el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Jandarma, Yahşihan, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 544 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 544 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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