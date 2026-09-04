Kırıkkale Keskin\'de bağ evi ve samanlık kül oldu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde çıkan yangında kerpiç bağ evi ile yanındaki samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Keskin'e bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.G.'ye (41) ait kerpiç bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bağ evinin yanındaki samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülen yangında bağ evi ile samanlık kullanılamaz hale geldi. Yaralanan olmadığı öğrenilen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.