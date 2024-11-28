Kırklareli'nde gemide rahatsızlanan personel Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde denizde gemide bir personelin rahatsızlandığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliyesi gerçekleştirdi. Karaya çıkarılan personel hastaneye götürüldü. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Gemide Rahatsızlanma - Son Dakika
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