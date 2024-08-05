Kırklareli'nde yapılan trafik denetiminde 48 araç trafikten men edildi

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Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde 48 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde 4 bin 122 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 562 araç tescil plakası ve sürücüsüne trafik cezası kesildi.

Öte yandan evrakları eksik olan 48 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün ehliyetine el konuldu. - KIRKLARELİ