Kırklareli'nde yapılan trafik denetiminde 48 araç trafikten men edildi

Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde 48 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri trafik denetimi yaptı.
Denetimlerde 4 bin 122 araç ve sürücüsü kontrol edilirken 562 araç tescil plakası ve sürücüsüne trafik cezası kesildi.
Öte yandan evrakları eksik olan 48 araç trafikten men edildi, 7 sürücünün ehliyetine el konuldu. - KIRKLARELİ
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