Kırklareli Vize ilçesinde liman temizliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırklareli Vize ilçesinde liman temizliği gerçekleştirildi

Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy Beldesi'nde dalgıçlar ve teknik personellerle çevre günü etkinlikleri kapsamında liman temizliği gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve Kırklareli İl Tarım Müdürlüğüne bağlı teknik personel ekibi tarafından yapılan temizlikte, deniz dibinden ve liman üstünden onlarca lastik ve çeşitli çöp toplandı. Bu temizlik çalışması, doğanın ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

04.06.2024 20:51
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Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy Beldesi'nde dalgıçlar ve teknik personellerle çevre günü etkinlikleri kapsamında liman temizliği gerçekleştirildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre haftası etkinlikleri kapsamında İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından ve Kırklareli İl Tarım Müdürlüğüne bağı teknik personel ekibi, Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde liman temizliği gerçekleştirdi.

Yapılan temizlikte ekipler tarafından hem deniz dibinden hem de liman üstünden onlarca lastik ve çeşitli çöp toplanarak kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi

Doğanın ve çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak için yürütülen temizlik çalışması hakkında Kırklareli İl Tarım Müdürlüğü tarafından, "Kıyıköy Balıkçı Barınağında, teknik personellerimiz ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla çevre temizliği faaliyeti gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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