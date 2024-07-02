Kırşehir'de 8 Dakikada Motosiklet Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırşehir'de 8 Dakikada Motosiklet Çalındı

Kırşehir\'de 8 Dakikada Motosiklet Çalındı

Kırşehir'de Medrese mahallesinde bulunan bir apartmandan 2 kişi tarafından 8 dakika içerisinde motosiklet çalındı. Motosikletin sahibi olan Muhammed Emin Bedir, olayı anlamakta güçlük çektiğini belirterek hırsızların yakalanması için polis ekiplerinin çalışma başlattığını söyledi.

02.07.2024 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de, 2 kişi gözlem yaptığı apartmandan 8 dakika içerisinde motosiklet çaldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, 2 kişi bir apartmanın içerisine park edilmiş halde duran motosikleti 8 dakikada çaldı. Olay şehrin büyük mahallelerinden bir tanesi olan Medrese mahallesinde meydana geldi. Motosikletin sahibi Muhammed Emin Bedir; yaşanan hırsızlık olayını anlamakta güçlük çektiğini ve apartmanlarından kısa sürede motosikletinin çalındığını söyledi. Bedir; "Evde komşularla oturuyorduk. Babamın motosikletiydi. Ben de motosiklet sürmeyi babamla birlikte öğrenmek istiyordum. Nasıl olduğunu anlamadık, 8 dakika içerisinde motosikleti alıp kaçtılar" dedi.

Yaşanan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Motosiklet, Kırşehir, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de 8 Dakikada Motosiklet Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:41:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de 8 Dakikada Motosiklet Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement