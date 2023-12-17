 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir'de Sahte Kimlikle Sınav Girişimi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de Sahte Kimlikle Sınav Girişimi

Kırşehir'de yapılan SRC sınavlarında sahte kimlik düzenleyerek başkasının adına sınava girmek isteyen 21 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kırşehir\'de Sahte Kimlikle Sınav Girişimi
17.12.2023 - 11:56,
Abone Ol

Kırşehir'de yapılan SRC sınavlarında sahte kimlik düzenleyerek başkasının adına sınava girmek isteyen 21 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda düzenlenen SRC1, SRC2, SRC3 ve SRC4 Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Sınavı'nda sahte kimlik düzenleme suretiyle başkaları adına sınava giren, haksız rekabete yol açarak menfaat sağlamaya aracılık eden 'joker' olarak tabir edilen toplan 21 şüpheli, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmada yakalandı.

'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hakkındaki Kanuna Muhalefet', 'Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması' suçlarından 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırşehir'de Sahte Kimlikle Sınav Girişimi - Son Dakika


12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00
Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51
AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:48
Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor

Son Dakika
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00 Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51 AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:48 Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 13:01:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Sahte Kimlikle Sınav Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement