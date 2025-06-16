Ankara'nın Kızılay Yüksel Caddesi'nde izinsiz Filistin eyleminde bulunduğu iddiasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen 6 şüpheli adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.
Ankara Kızılay'da bulunan Yüksel Caddesi'nde 12 Haziran günü izin almadan Filistin eylemlerinde bulunan şüpheliler, E.T.(24), H.G.(62), S.T.(20), M.A.A.(20), N.T.(20) ve A.O.(22) İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sonrasında Ankara Adliyesi'ne getirilen 6 şüpheli savcıya ifade verdi. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kızılay'daki Filistin Eylemi: 6 Şüpheli Serbest - Son Dakika
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