Kızıltepe'de Fırtına Tehlikesi

Fırtınada çatıdaki çelik koruma aşağı sarktı, facia ucuz atlatıldı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına tehlike oluşturdu. Fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısında bulunan çelik koruma yerinden koparak aşağı doğru sarktı.

Olay, Kızıltepe ilçesinde gün boyu etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı binalarda hasara yol açtı. Bir apartmanın çatısında bulunan çelik yapı, fırtınanın şiddetiyle yerinden koparak büyük tehlike oluşturdu. Çelik korumanın aşağı sarkmasıyla birlikte çevrede panik yaşandı. Vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirirken, olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri aldı. Facianın eşiğinden dönüldüğü olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.