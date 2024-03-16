KKTC'de sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması: YÖDAK Genel Sekreteri tutuklandı - Son Dakika
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KKTC'de sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması: YÖDAK Genel Sekreteri tutuklandı

KKTC\'de sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması: YÖDAK Genel Sekreteri tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden 'sahte diploma ve yolsuzluk' soruşturması kapsamında Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker tutuklandı. Refiker'in rüşvet aldığı ve 800 dolarlık fişte imzasının olduğu tespit edildi. YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ise istifa etti.

16.03.2024 21:51  Güncelleme: 21:53
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden "sahte diploma ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker tutuklandı.

KKTC'deki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KTSÜ) devam eden "sahte diploma ve yolsuzluk" soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında bugün Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker tutuklandı. Lefkoşa'da bugün mahkemeye çıkarılan Refiker'in KSTÜ'nün tıp fakültesinin hızlı bir şekilde YÖDAK'ta gündeme alınması için rüşvet aldığı belirtildi.

Refik'in 800 dolarlık fişte imzasının olduğu tespit edildi

Refik'in ayrıca, üniversitenin muhasebe kayıtlarında bulunan ve farklı tarihlere ait 7 ayrı ödeme fişinde adının geçtiği kaydedildi. Fişlerde zanlıya toplam 6 bin 330 dolar, 700 Euro, 10 bin TL ve Airpods pro 2 kulaklık verildiğine dair not düşüldüğü de ifade edildi. Polis, zanlının 800 dolarlık fişte imzasının olduğunu, 800 dolar ve 700 euro para ile Airpods pro 2 kulaklığı aldığını tespit ettiklerini, diğer fişlerde yazanları ise alıp almadığını araştıracaklarını söyledi. Mahkeme zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

YÖDAK Başkanı Avcı istifa etti

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanan ve 3 gün süren tutukluluğun ardından tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı dün istifa mektubunu KKTC Cumhurbaşkanlığına iletti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa KKTC'de sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması: YÖDAK Genel Sekreteri tutuklandı - Son Dakika

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