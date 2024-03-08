Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen "sahte diploma ve yolsuzluk" soruşturmasında Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı tutuklandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KTSÜ) yürütülen "sahte diploma ve yolsuzluk" soruşturması sürüyor. Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı soruşturma kapsamında akşam saatlerinde tutuklandı. Polise ifade verdiği sırada fenalaşan Avcı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde 8 saat boyunca müşahede altında tutulacak.
Avcı'nın yarın sabah mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Öte yandan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yaptığı açıklamada, YÖDAK Başkanı Avcı'nın görevden alınması için Yüksek Adliye Kurulu'na başvurduğunu belirtti.
Soruşturma kapsamında 22 Şubat'ta tutuklanan okulun mütevelli heyeti başkan yardımcısı, eski bakanlardan Kemal Dürüst ve eşi Çalışma Bakanlığı Müdürü Meray Dürüst, 27 Şubat'ta hakim karşısına çıkarılmıştı. - LEFKOŞA
Son Dakika › 3.Sayfa › KKTC'de YÖDAK Başkanı tutuklandı - Son Dakika
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