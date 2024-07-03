Kocaeli'de aile faciası: Eşini ve 2 çocuğunu vurdu - Son Dakika
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Kocaeli'de aile faciası: Eşini ve 2 çocuğunu vurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

03.07.2024 22:57
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Kocaeli'de aile faciası: Eşini ve 2 çocuğunu vurdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve 2 çocuğunu tabancayla ateş ederek yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Şiir Sokak'taki sitede meydana geldi. İddiaya göre, S.K. tartıştığı eşi S.K'ya (42), oğlu İ.K. ve kızı Y.K'ya tabanca ile ateş etti. Anne ve çocukları kanlar içinde kalırken, şüpheli S.K. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan S.K. ve 14 yaşındaki kızının durumunun ağır olduğu bildirildi. S.K. ile karısının boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu iddia edildi. Çiftin 2 yaşında bir kızları daha olduğu, zanlının onu yaralamadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Darıca, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de aile faciası: Eşini ve 2 çocuğunu vurdu - Son Dakika

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