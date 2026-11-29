Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Halıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dereye yuvarlanarak ters döndü. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.