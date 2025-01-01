Kocaeli'de Doğalgaz Borusu Delindi

Kocaeli'de kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi.
Olay, İstasyon Mahallesi 1445/4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin altyapı çalışması sırasında, bölgeden geçen doğalgaz hattı borusunda delik oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve gaz dağıtım şirketi ekipleri gönderildi. Ekipler, gazı kesmek için çalışma gerçekleştirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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