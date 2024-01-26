Kocaeli\'de Kendini Polis Olarak Tanıtan Şahıs Yakalandı

Kocaeli'de kendini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 85 bin TL dolandıran şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtan S.D., vatandaşı 85 bin TL dolandırdı. Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren S.D'yi tespit etti. Yapılan çalışma neticesinde S.D. yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ