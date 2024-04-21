Kocaeli'de motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli\'de motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

21.04.2024 12:53
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Çınarlı Mahallesi NATO Caddesi ile Çene Suyu Caddesi kesişiminde 11 Nisan Perşembe günü saat 06.00'da meydana gelen kazada Kaan Muhammed Akbulak (17) idaresindeki motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 J 0439 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Akbulak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akbulak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntüde, caddeye çıkan özel halk otobüsünün karşı istikametten gelen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Ayrıca, çarpmanın şiddetiyle motosikletlin yola savrulduğu anlar da saniye saniye kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de motosiklet kazasında genç sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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