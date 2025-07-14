Kocaeli\'de Ruhsatsız Kömür Tesisinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bacalı sanayi kurulması yasak olan bölgede ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren bir kömür üretim tesisinde yangın çıktı. Deneme üretimi sırasında meydana gelen yangın sonrası olay yerine AFAD, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen tesis zabıta ekiplerince mühürlendi.

Olay, saat 22.40 sıralarında Güney Mahallesi Boncuk Sokak'taki tesiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deneme üretimi sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve tedbir amacıyla sağlık ekipleri yönlendirildi. Küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. AFAD ekipleri ise muhtemel kimyasal sızıntıya karşı ölçüm yaptı, herhangi bir tehlikeli gaz bulgusuna rastlanmadı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Bacalı sanayi faaliyetlerine kapalı olan bölgede, Katarlı bir şahsa ait tesisin izinsiz şekilde kurulduğu ve belediyeye hiçbir ruhsat başvurusunda bulunulmadığı belirlendi. Tesisin kiralama sürecinde mülk sahibinin "Burada her şeyi yapabilirsin" dediği iddia edildi.

Ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği kesinleşen tesis, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Camlarımız kapalı, nefes alamıyoruz, gözlerimiz yaşarıyor"

Çevrede evi bulunan Volkan İrak, "Burası rafineriye yakın olduğu için riskli alan ilan edildi. Gördüğünüz yer, normalde bacasız olması gerekiyor ama bacalı. İçerde kimyasal kullanıldığı için her yer duman. Sağlığa da zararlı ama biz sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Şuan bu sıcakta camlarımız kapalı, nefes alamıyoruz, gözlerimiz yaşarıyor. Birileri lütfen sesimizi duysun artık. Burası yaşam alanının içinde. Yaşam alanımızı öldürdüler. Gecenin saat kaçı, sabah işe gideceğiz ama uyuyamıyoruz, camlarımızı açamıyoruz. Benim evde 5 yaşında çocuğum var. Şuan camı kapattığım için uyuyamıyor. İçerde kimyasal şeyler üretiliyor. Gözlerimiz yaşarıyor" dedi.

"Biz her şekilde mağduruz"

Yaşadıkları mağduriyeti sürdüren Volkan İrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Kaçıncı yüzyıldayız ama yaşamımıza bakın. İçeride kimyasal üretiliyor. Sadece burası değil, çevresi de böyle. Burası normalde rafineriye yakın olduğu için istimlak ediliyor ama evlere ederinin altında değer biçildiği için bir türlü anlaşma sağlanamadı. İnsanları borçlandırıyorlar. İnsanların çoğu emekli, ödeyemezler. Yani biz her şekilde mağduruz. Evimizin yanına bu tür tesisler kuruluyor. Normalde bacasız saha olması gerekirken bu tesis bacalı ama ruhsatsız ve buna göz yumuluyor"

Yangın haberiyle birlikte sokağa çıkmak isteyen bir mahalle sakini de düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından şahsın tedavisi ambulansta gerçekleştirildi. - KOCAELİ