Kocaeli'de Ruhsatsız Kömür Tesisinde Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kocaeli'de Ruhsatsız Kömür Tesisinde Yangın Çıktı

Kocaeli\'de Ruhsatsız Kömür Tesisinde Yangın Çıktı
14.07.2025 00:55  Güncelleme: 00:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ruhsatsız bir kömür üretim tesisinde yangın çıktı. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tesis, bacalı sanayi faaliyetlerinin yasak olduğu bölgede izinsiz olarak işletiliyordu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bacalı sanayi kurulması yasak olan bölgede ruhsatsız şekilde faaliyet gösteren bir kömür üretim tesisinde yangın çıktı. Deneme üretimi sırasında meydana gelen yangın sonrası olay yerine AFAD, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen tesis zabıta ekiplerince mühürlendi.

Olay, saat 22.40 sıralarında Güney Mahallesi Boncuk Sokak'taki tesiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deneme üretimi sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve tedbir amacıyla sağlık ekipleri yönlendirildi. Küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. AFAD ekipleri ise muhtemel kimyasal sızıntıya karşı ölçüm yaptı, herhangi bir tehlikeli gaz bulgusuna rastlanmadı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Bacalı sanayi faaliyetlerine kapalı olan bölgede, Katarlı bir şahsa ait tesisin izinsiz şekilde kurulduğu ve belediyeye hiçbir ruhsat başvurusunda bulunulmadığı belirlendi. Tesisin kiralama sürecinde mülk sahibinin "Burada her şeyi yapabilirsin" dediği iddia edildi.

Ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği kesinleşen tesis, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Camlarımız kapalı, nefes alamıyoruz, gözlerimiz yaşarıyor"

Çevrede evi bulunan Volkan İrak, "Burası rafineriye yakın olduğu için riskli alan ilan edildi. Gördüğünüz yer, normalde bacasız olması gerekiyor ama bacalı. İçerde kimyasal kullanıldığı için her yer duman. Sağlığa da zararlı ama biz sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Şuan bu sıcakta camlarımız kapalı, nefes alamıyoruz, gözlerimiz yaşarıyor. Birileri lütfen sesimizi duysun artık. Burası yaşam alanının içinde. Yaşam alanımızı öldürdüler. Gecenin saat kaçı, sabah işe gideceğiz ama uyuyamıyoruz, camlarımızı açamıyoruz. Benim evde 5 yaşında çocuğum var. Şuan camı kapattığım için uyuyamıyor. İçerde kimyasal şeyler üretiliyor. Gözlerimiz yaşarıyor" dedi.

"Biz her şekilde mağduruz"

Yaşadıkları mağduriyeti sürdüren Volkan İrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Kaçıncı yüzyıldayız ama yaşamımıza bakın. İçeride kimyasal üretiliyor. Sadece burası değil, çevresi de böyle. Burası normalde rafineriye yakın olduğu için istimlak ediliyor ama evlere ederinin altında değer biçildiği için bir türlü anlaşma sağlanamadı. İnsanları borçlandırıyorlar. İnsanların çoğu emekli, ödeyemezler. Yani biz her şekilde mağduruz. Evimizin yanına bu tür tesisler kuruluyor. Normalde bacasız saha olması gerekirken bu tesis bacalı ama ruhsatsız ve buna göz yumuluyor"

Yangın haberiyle birlikte sokağa çıkmak isteyen bir mahalle sakini de düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından şahsın tedavisi ambulansta gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Ruhsatsız Kömür Tesisinde Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeni isim TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeni isim!
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
Kocaeli’de düğün salonunda yangın çıktı 2’si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi Kocaeli'de düğün salonunda yangın çıktı! 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
Ankara’da 26 katlı binada korkutan yangın Çok sayıda kişi mahsur kaldı Ankara'da 26 katlı binada korkutan yangın! Çok sayıda kişi mahsur kaldı
Binanın duvarına tuvaletlerini yapıp dehşet saçtılar Binanın duvarına tuvaletlerini yapıp dehşet saçtılar
Silah yakma sonrası gözler PKK’nın üzerinde 11 terör kampı boşaltılacak Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak
Kadınlara sözlü taciz bulunan adama mahalle dayağı Kadınlara sözlü taciz bulunan adama mahalle dayağı
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
Müftü, kaymakam derken vali olacaktı Yakayı son anda ele verdi Müftü, kaymakam derken vali olacaktı! Yakayı son anda ele verdi
Aslan saldırısında yaralanan çiftçi taburcu edildi: Boğazıma sarıldı ben de onu gırtlakladım Aslan saldırısında yaralanan çiftçi taburcu edildi: Boğazıma sarıldı ben de onu gırtlakladım

20:55
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
18:53
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü
Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
18:47
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
17:40
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi
200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
12:21
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt
AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
12:02
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
11:57
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
11:17
“Hesap“ kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler
"Hesap" kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler
10:44
1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış
1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangın elektrik şaftından çıkmış
10:44
Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü! Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
10:40
Kardeş katilinden kan donduran itiraf Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
Kardeş katilinden kan donduran itiraf! Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
10:30
Leyla Zana, Bafıl Talabani tarafından böyle karşılandı
Leyla Zana, Bafıl Talabani tarafından böyle karşılandı
10:24
Yangın faciasında kızını kaybeden anne feryat etti: Saç telini kavanozda saklıyorum
Yangın faciasında kızını kaybeden anne feryat etti: Saç telini kavanozda saklıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 00:58:07. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Ruhsatsız Kömür Tesisinde Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.