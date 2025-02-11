Kocaeli'de Sahilde Cinayet Davası

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Sahildeki tartışma cinayetle bitmişti, 3 sanık hakkında mütalaa açıklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 45 yaşındaki Cafer Karaman'ın darp edilerek hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan biri tutuklu 3 sanık hakkında mütalaa açıklandı. 2 sanığa ayrı ayrı 8 yıldan 13 yıl 6 aya kadar, diğer sanığın ise 4 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay, 16 Ocak'ta saat 01.00 sıralarında Çenedağ Mahallesi Harikalar Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cem K., Çağlar B. ve 18 yaşından küçük olan Ayberk E. ile Cafer Karaman ve arkadaşı Tarık B.G. arasında önce sözlü ardından fiziki kavga yaşandı. Meydana gelen olayda Cafer Karaman darp neticesinde ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Cafer Karaman hastaneye kaldırıldı ancak 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Cafer Karaman'ın ölümüne ilişkin Cem K., Çağlar B. ve 18 yaşından küçük olan Ayberk E. gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Cem K., Çağlar B. ve Ayberk E., "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen celselerde Çağlar B. ve Ayberk E. tahliye edildi.

Mütalaa verildi

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Cem K., tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklar Cem K. ile Çağlar B'nin, haksız tahrik altında "Kasten yaralama sonucunda meydana gelen ölüm" suçundan ayrı ayrı 8 yıldan 13 yıl 6 aya kadar, Ayberk E'nin ise 4 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"Maktulün yüzünde muşta izi var, kafasında ve yüzünde kırılmadık yer yok"

Sanıklardan şikayetçi olan maktulün eşi Emine Karaman, "Tek yumrukla olacak iş değildir. Eşim darp edilmek suretiyle öldürülmüştür. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Emine Karaman'ın avukatı ise "Maktulün yüzünde muşta izi var, kafasında ve yüzünde kırılmadık yer yok. Bunlar değerlendirildiğinde eylemin kasten öldürme olduğu açıktır. Olay sanıkların anlattığı gibi değildir. Sanıkların kasten öldürme suçundan cezalandırılmalarını talep ederiz" şeklinde konuştu.

"Bilerek isteyerek birine zarar verecek biri değilim"

Savunma yapan tutuklu sanık Cem K., "Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Önceki ifadelerim geçerlidir. Bilerek isteyerek birine zarar verecek biri değilim. Ailem tarafından böyle yetiştirilmedim. 13 aydır tutukluyum. Stresten vücudumda egzamalar çıkmaya başladı, tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Çağlar B., "Çok üzgünüm. Olayı hep soğutmak istedim. Kimseye sözlü veya fiili zarar vermedim. Yine de böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim" dedi.

Ayberk E. ise olayda iştiraki bulunmadığını dile getirdi.

"Maktulden ve arkadaşından kurtulmak için her şeyi denemişlerdir"

Sanık Cem K'nın avukatı, "Müvekkilim muşta kullanmamıştır, buna ilişkin delil yoktur. Müvekkilim ve yanında bulunan sanıklar, maktulden ve arkadaşından kurtulmak için her şeyi denemişlerdir. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Cem K'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanıklar önceki duruşmalarda, maktul ve arkadaşının sahilde otururken yanlarına gelerek kendilerine küfür ettiklerini, Cem K'nin taciz edildiğini, kaçmaya çalışırken ise olayın yaşandığını iddia etmişlerdi.