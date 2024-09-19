Kocaeli'de Sahte Altın Operasyonu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuyumcudan 120 bin TL değerinde sahte altın bozduran ve kayıplara karışan 2 şüpheli, sahte altınlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre dün 2 şüpheli, İzmit ilçesi Kuyumcular Çarşısı'nda birden çok kuyumcuda toplam 120 bin TL değerinde sahte altın bozdurdu. Durumu fark eden iş yeri sahipleri polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Kimlik tespitinin ardından polis ekipleri, T.K. ve H.K.'yi sahte altınlarla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ