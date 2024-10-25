Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

25.10.2024 00:48
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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Beylikbağı Mahallesi 309. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö hakimiyetindeki 41 AKP 528 plakalı Dacia marka hafif ticari araç ile A.T idaresindeki 41 AUY 6382 motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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