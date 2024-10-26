Önünde seyreden otomobile çarptı: 1'i çocuk 5 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobilin önünde seyreden araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 kara yolu Sırrıpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 41 KF 239 plakalı otomobil, önünde seyreden 41 ALN 771 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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