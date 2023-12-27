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Kocaeli Körfez'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı - Son Dakika
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Kocaeli Körfez'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, polis tarafından inceleniyor.

Kocaeli Körfez\'de 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı
27.12.2023 - 18:57,
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Hamit Kaplan Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdivenle müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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