Kocaeli Körfez'deki Camide Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kocaeli Körfez'deki Camide Yangın Çıktı

Kocaeli Körfez\'deki Camide Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Yukarı Hereke Cami'nin mescit kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik sistemindeki arıza sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor. Yangın sonucunda camide maddi hasar meydana geldi.

23.02.2024 07:58  Güncelleme: 08:03
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir caminin mescit kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yukarı Hereke Mahallesi Çarşı Caddesi'ndeki Yukarı Hereke Caminin mescit kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, camiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, caminin içine dolan duman tahliye edildi. Yangın sebebiyle camide maddi hasar oluştu.

Öte yandan, yangının elektrik sistemindeki arıza sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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