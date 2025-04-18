Kocaeli'nde Kömürlük Yangını

Kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan gecekondu kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 872 Sokak'ta bulunan gecekondu kömürlüğünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple kömürlükte yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.