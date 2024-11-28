Kocaeli Otoyolunda Tır Yangını

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Otoyolda alev alan tırdan geriye demir yığını kaldı

KOCAELİ - Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde alevlere teslim olan tırın kabin kısmı küle döndü.

Yangın, Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişi Daniş Koper Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerleyen ve boş olduğu öğrenilen F.K. kontrolündeki 81 ADF 151 dorse plakalı tırın kabin kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma otoyol ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tırın kabininden geriye demir yığınının kaldığı yangına ilişkin inceleme başlatıldı.