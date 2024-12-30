Kocaeli Valiliği Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirlerini Artırdı

3.Sayfa

Kocaeli Valiliği, vatandaşların güvenlik içerisinde yılbaşını geçirmesi için sahadaki personellerin sayısını artırarak tedbiri üst seviyeye çıkardı.

Kocaeli Valiliği, yılbaşında olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla birçok tedbir aldı. Valilik koordinasyonunda alınan yılbaşı tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizde vatandaşlarımızın yılbaşını huzur, barış ve güvenlik içerisinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşlarımızın istek, şikayetlerinin zamanında değerlendirilebilmesi için valiliğimizce tedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Trafik ekipleri veya timlerinin sayıları artırılacak"

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı yılbaşı süresince sorumluluk bölgeleri itibarıyla huzur planlarını uygulamaya koyacaklardır. Halkın alışveriş yaptığı yerlerde, otogar, istasyon, liman ve şehir içi otobüs, tramvay duraklarında en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak, yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi yollar ve karayolları üzerinde görev yapacak trafik ekipleri veya timlerinin sayıları artırılacak, devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacaktır" denildi.

Yılbaşında gıdaya yönelik sıkı denetim yapılacağını belirten Kocaeli Valiliği, "Gıda üreten iş yerleri ile satışını yapan toplu tüketim yerlerinde gıda güvenliğine ve tüketicinin aldatılmasının önlenmesine yönelik kontroller sıklaştırılacaktır. İl tarım ve orman müdürlüğü ile zabıta ekiplerince kaçak, sahte içki üretimi, dağıtımının engellenmesi noktasında gerekli denetimler yapılarak (yılbaşı gecesi dahil), sahte, bandrolsüz içki satışı yapanların tespiti ile haklarında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. Belediyelerce toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacak, itfaiye, su, kanalizasyon arıza ekipleri hazır hale getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır" açıklamasında bulundu.

"Elektrik arızalarına anında müdahale için ekip görevlendirilecektir"

Hastanelerde nöbetçi personelin hazır bulunacağının altını çizen valilik, "Yılbaşında halkın sağlıkla ilgili problemlerinin çözümlenmesi için hastane ve sağlık kuruluşlarında nöbetçi personel bulundurulması konusunda üst yöneticiler tarafından önceden planlama yapılacaktır. Elektrik arızalarına anında müdahale için SEDAŞ İl Koordinatörlüğü tarafından yeteri kadar ekip göreve hazır bulundurulacaktır. Oluşabilecek doğalgaz arıza ve kesintilerine müdahale için İZGAZ-PALGAZ tarafından gerekli ekipler görevlendirilecektir. İletişim konusunda yaşanılacak sıkıntıların giderilmesi için İl Telekom Müdürlüğü arıza ekiplerini hazır bulunduracaktır" ifadelerini kullandı.

"Sel, su baskını, aşırı kar yağışı, fırtına, yangın gibi doğal afetlere anında müdahale"

Kontrol ve tedbiri elden bırakmayacaklarını belirten Kocaeli Valiliği, "Yerleşim yerleri içerisinde, işyerleri ve apartman altlarında sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri satışı yapılan bayilerin herhangi bir tehlike arz etmemeleri için mevzuatta belirlenen ve bulundurmaları gereken tüp miktarını aşıp aşmadıkları ile tehlike arz edip etmediği hususlarında gerekli denetim ile kontrolleri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile belediyeler yapacaktır. Meteorolojik uyarılar dikkate alınarak yılbaşında meydana gelebilecek sel, su baskını, aşırı kar yağışı, fırtına, yangın gibi doğal afetlere anında müdahale ve yolların trafiğe açık tutulması için il afet ve acil durum müdürlüğü, karayolları 14. şube şefliği ile ilgili belediyelerin üst yöneticileri tarafından önceden planlama yapılacak, yeterli ekip, araç ve teçhizatları ile birlikte hizmete hazır halde bulundurulacaktır. İlimizde yılbaşının huzur ve güven ortamında geçirilmesine yönelik olarak; halkımızın her türlü şikayet ve taleplerini iletecekleri telefon numaraları aşağıya çıkarılmış olup, yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. Her kademedeki personelin görevini en iyi şekilde yerine getirmeleri sağlanacak ve uygulamalar birim amirleri tarafından bizzat takip edilecektir. Kaymakamlıklar da ilçelerinde benzer tedbirleri alacak ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ