Kontrolden Çıkan Araç Durağa Daldı

Kontrolden çıkan hafif ticari araç durağa daldı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari araç durağa daldı. Durakta yolcu olmaması faciayı önledi.
Kaza, 23.30 sıralarında D100 Karayolu eski cezaevi mevkiinde meydana geldi. 26 PE 544 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı bulunmazken, durakta kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Kaza sebebiyle D100 Karayolu'nun İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu.
Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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