Konya\'da Alacak Verecek Kavgası: Bir Yaralı

Konya'da alacak verecek kavgasında bir kişi husumetlisini silahla vurarak yaraladı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi İşgalaman Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. ile A.G. arasında alacak verecek konusundan tartışma başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ş. yanında getirdiği tabanca ile A.G.'yi kolundan vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli H.Ş.'nin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA