Konya'da Alkol Alan Arkadaşı Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Alkol Alan Arkadaşı Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Konya\'da Alkol Alan Arkadaşı Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da araç içerisinde alkol aldıkları arkadaşı tarafından tabanca ile vurulan kişi hastaneye bırakıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

25.04.2024 11:08
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Konya'da araç içerisinde alkol aldıkları arkadaşı tarafından tabanca ile vurulduktan sonra hastaneye bırakılan kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesine silahla vurulmuş halde 1 kişinin bırakıldığı ihbarı üzerine hastaneye Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Burada yapılan incelemede silahla vurulan kişinin 36 yaşındaki Ümit Kılınç olduğu belirlendi. Kılınç, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen salı günü sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay sonrası yaptığı güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan araç kontrol ve plaka çalışması sonrası Ümit Kılınç'ı bırakıp kaçan sürücünün kullandığı aracın 34 TC 4142 plakalı otomobil olduğunu belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, araç sürücüsünün 29 yaşındaki Osman Y., olduğunu belirledi. Şüpheli, merkez Meram ilçesi Karadiğin Mahallesi istikametine kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Osman Y., buradaki ilk ifadesinde, araçta birlikte alkol aldıklarını ardından tartışma çıktığını, çıkan tartışma sonrası Osman Y'nin aracından inen arkadaşı Ümit Kılınç'ı silahla vurduğunu ve pişman olup kurtarmak için hastaneye götürdüğünü söylediği öğrenildi.

Osman Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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