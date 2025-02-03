Konya'da Apartmanlar Çökme Riskiyle Boşaltıldı

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Konya'da 5 katlı apartman çökme riskine karşı boşaltıldı

KONYA - Konya'da çatlaklar oluşan 5 katlı apartman çökme riskine karşı boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Radar Sokak üzerinde bulunan Derya Sitesi D Blok'ta çatlakların oluşması üzerine durum yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede apartmanın çökme riskine karşı boşaltılmasına karar verildi. 20 daire bulunan ve yabancı uyruklu ailelerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 kişinin ikamet ettiği belirtilen apartman kısa sürede boşaltılırken, bazı apartman sakinlerinin yatak, yorgan gibi eşyalarını balkonlardan attığı görüldü. Apartmandakilerin tamamen çıkmasının ardından zabıta ekipleri tarafından apartman mühürlendi. Apartmanın bodrum katından bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde ise çatlaklar çok net bir şekilde görülüyor.

Apartmanda oturan Kübra Budak (69), "Ben ses falan duymadım. Bizim taraf daha sağlam dediler. Sorun tabandanmış, su almış. Su almasından dolayı tabandan olabilir denildi. Yan taraf daha kötüymüş ama tedbiren bizim bu tarafı da boşalttılar. Kalacak yerim yok. Eşyalarımı alamadım. Sadece ilaçlarımızı alabildik" dedi.