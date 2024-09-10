Eczanede kan donduran olay! İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı - Son Dakika
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Eczanede kan donduran olay! İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı

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Konya'daki bir eczanede, 4 çocuk annesi Keziban A., eşi Ecir A. tarafından defalarca bıçaklandı. Dehşete düşüren olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

10.09.2024 15:52
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Olay, 28 Ağustos günü Çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesinde bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Keziban A., gece vardiyasından çıkarak psikiyatri polikliniğinde randevusu olan eşi Ecir A.'yı hastaneye götürdü. Doktorun yazdığı reçetedeki ilaçları almak için eczaneye giren çift burada tartışmaya başladı.

ECZANENİN ORTASINDA KADINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Ecir A., tartışma sırasında yanında bulunan bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Eczanedekilerin müdahalesi sonrası Ecir A., eşini bırakıp eczaneden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çiftin eczaneye girdikten sonra Ecir A.'nın bıçağı cebinden çıkartarak eşine saldırdığı daha sonra eczanedekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Keziban A.'nın karın bölgesi ve kolundan bıçaklandığı öğrenildi.

'EŞİM SÜREKLİ KENDİSİNİ ALDATTIĞIMI SÖYLEYİP KAVGA ÇIKARTIYOR'

Keziban A., buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Keziban A.'nın ilk ifadesinde, olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdığını, eşinin kendisini aldattığını söyleyip sürekli kavga çıkardığını, sinir hastası olduğu için tartışmalarının olduğu, ilaç almaya gittiklerinde eşinin kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan Ecir A. ise sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eczanede kan donduran olay! İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı
Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, 3-sayfa, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eczanede kan donduran olay! İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • xFeaxy null: bi kiside alip sandalyeyi kafasina gecirememis yaziklar olsun 51 3 Yanıtla
  • Sabri İnce: Uzaklaştırma kararı aldırıp bir arada olması da ayrı konu . Gereksiz bir uygulama "uzaklaştırma kararı" önleyiciliği yok . 26 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Konya ya bak!Adanayı solladı... 19 1 Yanıtla
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  • caps lock: Bu nasıl habercilik kardeşim. Tartışma mı var ortada ? Adam direk dalmış. 9 0 Yanıtla
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